ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я ВАС ОТБЛАГОДАРЮ!! 1.Объяснить образование водородных связ??й между молекулами спирта и влияние на физические свойства. 2.Как получить спирты из алкенов (привести два примера). 3.Осуществить превращени...

1) Водородная связь образуется между атомом водорода одной молекулы и атомом сильно электроотрицательного элемента другой молекулы. В спиртах между атомом водорода функциональной группы в одной молекуле и атомом кислорода другой O-H --- O-H --- O-H | | | R R R Благодаря водородной связи, среди спиртов нет газообразных веществ, но т.к. эта связь очень непрочная - спирты летучие вещества. 2) Гидратация алкенов СH2=CH2 + H2O ---- CH3 - CH2OH Окисление алкенов 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ------ 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH 3) CO + 2H2 ---- CH3OH (из оксида углерода(II)) CH3OH + HCl ---- CH3Cl + H2O 2CH3Cl + 2Na ---- CH3-CH3 + 2NaCl 2CH3-CH3 + 7O2 ------ 4CO2 + 6H2O 4) Вещество А - это пропен Mr=42 5) 0,5 моль х СH3OH + HBr = CH3Br + H2O (в задаче должен быть HBr) По уравнению реакции количество метанола и образующегося бромметана одинаково, следовательно, n(CH3Br)=0,5 моль m(CH3Br) = M*n = 95*0,5 = 47,5 г это масса теоретическая, т.е. полученная по уравнению W%выхода = m практич *100%/m теорет = 80%