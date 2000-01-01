1) В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес машины, если она разольёт 200л воды? ( решите пожалуйста ) Возможные ответы : А) на 200 Н Б) на 2 кН В) на 20 кН 2) На сколько см растян...

Физика

1) В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес машины, если она разольёт 200л воды? ( решите пожалуйста ) Возможные ответы : А) на 200 Н Б) на 2 кН В) на 20 кН 2) На сколько см растянется пружина жесткостью 100 Н/ м под действием силы 20Н Возможные ответы : а) 10 см Б) 20 см В) 2 см

Автор: Гость