1) В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес машины, если она разольёт 200л воды? ( решите пожалуйста ) Возможные ответы : А) на 200 Н Б) на 2 кН В) на 20 кН 2) На сколько см растян...
Физика
1) В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес машины, если она разольёт 200л воды? ( решите пожалуйста ) Возможные ответы : А) на 200 Н Б) на 2 кН В) на 20 кН 2) На сколько см растянется пружина жесткостью 100 Н/ м под действием силы 20Н Возможные ответы : а) 10 см Б) 20 см В) 2 см
Ответ(ы):
Гость:
1. Ответ: Б) P(вес)=mg 200*9,8=1960 Н (ну примерно 2000 Н) 2. Ответ: Б) Fупр=kx x=20/100=0.2м=20 см
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