Сделайте фонетический разбор слов отцом, лежу, сказку
Русский язык
Сделайте фонетический разбор слов отцом, лежу, сказку
Ответ(ы):
Гость:
Отцом-5 букв, 5 звуков. (Атцом) О(а)-гласная, безударная. т(т)-согласная,глухая,твёрдая и парная. ц(ц)-согласная,глухая,твёрдая и непарная. о(о)-гласная и ударная. м(м)-согласная,звонкая,твёрдая и непарная. Лежу-4 буквы, 4 звука. (Лижу) л(л)-согласная, звонкая, мягкая и непарная. е(и)-гласная и безударная. ж(ж)-согласная,звонкая,твёрдая и парная. Сказку-5 букв, 5 звуков. С(с)-согласная, глухая, твёрдая и парная. к(к)-согласная,глухая,твердая парная. а(а)-гласная и ударная. з(с)- согласная, глухая, твёрдая и парная. к(всё тоже самое) у-гласная безударная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия