Разобрать как часть речи слово землю. Заранее спасибо:3
Русский язык
Разобрать как часть речи слово землю. Заранее спасибо:3
Ответ(ы):
Гость:
Землю сущ. н.ф. земля
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