Помогите сомтавить рассказ про любой замок СПОЧНО НУЖНО.

Обществознание
Помогите сомтавить рассказ про любой замок СПОЧНО НУЖНО.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наш одуванчик красивый как пушинка
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