Помогите сомтавить рассказ про любой замок СПОЧНО НУЖНО.
Обществознание
Помогите сомтавить рассказ про любой замок СПОЧНО НУЖНО.
Ответ(ы):
Гость:
Наш одуванчик красивый как пушинка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100
Математика
Два парохода вышли из порта,следуя один на север,другой на запад.Скорости их равны соответственно 10 км /ч и 24км/ч.какое расстояние (в километрах)...