Поговорить (на)счёт бл_жайших планов на будущее. Перевести деньги в банк (на)счёт у??р_вляющего. Идти (в)течени_ (полу)часа. Пр_одолеть пр_пятствия (в)течени_ ручья. Ждать (в)продолжени_ месяца. Позн_комиться с судьбой героев (...
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Поговорить (на)счёт бл_жайших планов на будущее. Перевести деньги в банк (на)счёт у??р_вляющего. Идти (в)течени_ (полу)часа. Пр_одолеть пр_пятствия (в)течени_ ручья. Ждать (в)продолжени_ месяца. Позн_комиться с судьбой героев (в)продолжени_ книги. Сов_ршить ошибку (в)следстви_ ра(с,сс)ея(н,нн)ости. Устр_нить ошибку (в)следстви_ по уголовному делу. Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки, укажите часть речи только над теми словами, в которых вы раскрыли скобки и вставили буквы. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!!)
Ответ(ы):
Гость:
Поговорить насчет ближайших планов на будущее. Перевести деньги в банк на счет управляющего Идти втечение получаса Преодолеть препятствие в течении ручья Ждать впродолжение месяца Познакомиться с судьбой героев в продолжении книги Совершить ошибку вследствие рассеянности Устранить ошибку в следствии по уголовному делу
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