Два парохода вышли из порта,следуя один на север,другой на запад.Скорости их равны соответственно 10 км /ч и 24км/ч.какое расстояние (в километрах)будет между ними через 3 часа?

Гость: Гость:

То есть они едут перпендикулярно друг другу. Один проедет 10 * 3 = 30 км, второй 24 * 3 = 72 км - это два катета в прямоугольном треугольнике, надо найти гипотенузу, это корень из 5184 + 900 = 6084, то есть 78 км будет между ними через 3 часа