Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100
Алгебра
Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100
Ответ(ы):
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