Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100

Алгебра

Объясните, пожалуйста, каким методом нужно находить обратные функции на данном примере: x=3*y^2-32*y+100

Автор: Гость