Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа

Математика
Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
819*567=464373 P=46437351597=9 квадратов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от всех остальных А)ящик В)яичница С)супница Д)салатница
Ответить
Математика
Если ответите получите 15 баллов! Не вычисляя, укажите правую часть равенства (96 - 72) : 6=... . 1) 96:6-72 2) 96:6+72:6 3) 96:6 – 72:6 4)...
Ответить
Обществознание
Помогите сомтавить рассказ про любой замок СПОЧНО НУЖНО.
Ответить
Математика
Пассажирский поезд состаит из 19 вогонов .От него отчепили 7 вогонав
Ответить
Русский язык
Окончание а слове читаешь
Ответить