Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа

Математика

Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа

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