Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа
Математика
Лист картона со сторонами 819 см и 567 см нужно разрезать на равные квадраты без отхо??ов . Найдите площадь наибольшего квадрата, который можно получить из этого листа
Ответ(ы):
Гость:
819*567=464373 P=46437351597=9 квадратов
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