Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от всех остальных А)ящик В)яичница С)супница Д)салатница

Математика

Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от всех остальных А)ящик В)яичница С)супница Д)салатница

Автор: Гость