Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от всех остальных А)ящик В)яичница С)супница Д)салатница

Математика
Какое из этих слов по смыслу сильно отличается от всех остальных А)ящик В)яичница С)супница Д)салатница
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ящик потому-что все слова которые тут написаны это элементы кухни а ящик элемент другого типа.
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