Найдите угол 1 .. выручайтееее

Геометрия
Найдите угол 1 .. выручайтееее
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Гость:
Я могу сказать только ответ,ну а как объяснить не знаю Ответ:59
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