"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"

Математика
"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
200-120=80см ...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1) В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес машины, если она разольёт 200л воды? ( решите пожалуйста ) Воз...
Ответить
Математика
Решите по действиям,желательно в столбик (2734*22-31318):6:5 = (30284 :8 + 717)*23= 380*75+58176:8=
Ответить
Биология
Гранит:происхождение цвет блеск твёрдость
Ответить
Русский язык
Падеж слова:зашепчутся
Ответить
Другие предметы
Предмет окружающий мир. Сделайте пожалуйста доклад про растение или животное ко??орое занесено в красную книгу
Ответить