"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"

Математика

"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"

Автор: Гость