"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"
Математика
"рост постового милиционера составляет 2 м, а второклассника Вити 1м 20см. На скольк?? сантиметров постовой милиционер выше мальчика Вити?"
Ответ(ы):
Гость:
200-120=80см ...........................
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