По опушке, на макушке, по дорожке- написать опорные слова, которые помогли выбрать букву окончания
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По опушке, на макушке, по дорожке- написать опорные слова, которые помогли выбрать букву окончания
Ответ(ы):
Гость:
По(чему?) по опушке На (чём?) На макушке По (чему?) По дорожке Это всё нужно окончание падежей учить
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