ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ. Морская даль во мгле туманной Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу прист...
Литература
ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ. Морская даль во мгле туманной Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу пристально гляжу И за грядой ее крутою До камня влажного слежу. К ней чайка плавная спустилась, — Не дрогнет острое крыло. Но вот громада докатилась, Тяжеловесна, как стекло; Плеснула в каменную стену, Вот звонко грянет на плиту — А уж подкинутую пену Разбрызнул ветер на лету. ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ.
Ответ(ы):
Гость:
Рифма перекресная тип :)
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