ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ. Морская даль во мгле туманной Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу прист...

Литература
ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ. Морская даль во мгле туманной Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу пристально гляжу И за грядой ее крутою До камня влажного слежу. К ней чайка плавная спустилась, — Не дрогнет острое крыло. Но вот громада докатилась, Тяжеловесна, как стекло; Плеснула в каменную стену, Вот звонко грянет на плиту — А уж подкинутую пену Разбрызнул ветер на лету. ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рифма перекресная тип :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Укажите все делители числа 104 и 121.
Ответить
Литература
Нужно придумать маленький отрывок от стиха про животных ПРИДУМАТЬ!!!ПОМОГИТЕ
Ответить
Математика
Площядь прямоугольника 32 см2 а его периметыр и24 см каким могут быть могут быть дли??ы его сторн закрась карточку с верным ответом
Ответить
Химия
Какая масса Al2O3 будет,если равняется 5 моль
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложение со словосочетанием желтая поляна.
Ответить