С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?
Ответ(ы):
Гость:
Может 78 тонн овощей или 240 тонн 1) (8+3)×6=78 2)(8×5)×6=240
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