С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Математика

С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней?

Автор: Гость