Помогите решить:выдилить целую часть-54/54,64/8
Математика
Помогите решить:выдилить целую часть-54/54,64/8
Ответ(ы):
Гость:
1. -5454=-1 2. 64/8 = 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти...
Литература
ПОМОГИТЕ НУЖНА:ФОРМА СТИХА,ТИП РИФМЫ,РАЗМЕР ЭТОГО СТИХОТВОРЕНИЯ. Морская даль во мгле туманной Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе п...
Математика