Морфемнфй разбор (корень, суффикс, окончание) слова гусёнком

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Морфемнфй разбор (корень, суффикс, окончание) слова гусёнком
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