Морфемнфй разбор (корень, суффикс, окончание) слова гусёнком
Русский язык
Морфемнфй разбор (корень, суффикс, окончание) слова гусёнком
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача: В констркторе 750 деталей. На постройку подводной лодки ушло 180 деталей, а на крейсер на 50 деталей больше.Коля построил ещё вертолёт , по...
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая их машин делала по 8 рейсов в день м вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти...