На одной пасеке 48 ульев, а на другой 44. Спервой пасеки сняли на 80 кг больше меда, чем со второй. Сколько кг меда собрали с каждой пасеки? Помогите решить плиз!!!

Математика

На одной пасеке 48 ульев, а на другой 44. Спервой пасеки сняли на 80 кг больше меда, чем со второй. Сколько кг меда собрали с каждой пасеки? Помогите решить плиз!!!

Автор: Гость