На одной пасеке 48 ульев, а на другой 44. Спервой пасеки сняли на 80 кг больше меда, чем со второй. Сколько кг меда собрали с каждой пасеки? Помогите решить плиз!!!
Математика
На одной пасеке 48 ульев, а на другой 44. Спервой пасеки сняли на 80 кг больше меда, чем со второй. Сколько кг меда собрали с каждой пасеки? Помогите решить плиз!!!
Ответ(ы):
Гость:
48-44=4 80/4=20 (48+44)*20=1840
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