Основи трапеції дорівнюють 9см і 4см діагональ трапеції поділяє на два подібних трикутники Знайти довжину діагоналі
Геометрия
Основи трапеції дорівнюють 9см і 4см діагональ трапеції поділяє на два подібних трикутники Знайти довжину діагоналі
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