Добавьте s или es и заполните таблицу в соответствие с правилами чтения finish . cook. live. work. watch. touch. speak. go. phone. wash up. ask.give. say. have 1 столбик (iz) 2 столбик (s) 3 столбик (z) Напишите под номерам...
Английский язык
Добавьте s или es и заполните таблицу в соответствие с правилами чтения finish . cook. live. work. watch. touch. speak. go. phone. wash up. ask.give. say. have 1 столбик (iz) 2 столбик (s) 3 столбик (z) Напишите под номерами груп) 1) 2) или 3)
Ответ(ы):
Гость:
1) finishes, watches, touches ,washes. 2) cooks, works, speaks, goes, phones, ups...
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