Добавьте s или es и заполните таблицу в соответствие с правилами чтения finish . cook. live. work. watch. touch. speak. go. phone. wash up. ask.give. say. have 1 столбик (iz) 2 столбик (s) 3 столбик (z) Напишите под номерам...

Английский язык

Добавьте s или es и заполните таблицу в соответствие с правилами чтения finish . cook. live. work. watch. touch. speak. go. phone. wash up. ask.give. say. have 1 столбик (iz) 2 столбик (s) 3 столбик (z) Напишите под номерами груп) 1) 2) или 3)

