Начальная форма слова "семени"

Русский язык
Начальная форма слова "семени"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ семя а семени это родительный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На какой глубине находится станция метро ,если её эскалатор длиной 65 м наклонен к ??лоскости горизонта под углом 42 градуса.???
Ответить
Физика
Что из себя представляет КУБИЧЕСКИЙ БУМБАМС
Ответить
Геометрия
Основи трапеції дорівнюють 9см і 4см діагональ трапеції поділяє на два подібних трикутники Знайти довжину діагоналі
Ответить
Математика
На одной пасеке 48 ульев, а на другой 44. Спервой пасеки сняли на 80 кг больше меда, чем со второй. Сколько кг меда собрали с каждой пасеки? Помоги...
Ответить
Литература
Морская даль во мгле туманной; Там парус тонет, как в дыму, А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мно...
Ответить