Начальная форма слова "семени"
Русский язык
Начальная форма слова "семени"
Ответ(ы):
Гость:
Ответ семя а семени это родительный падеж
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