(х+4)во 2 степени (а-2в)во 2 степени (3у+5)*(3у-5)

Гость: Гость:

Первое. (x+4)^2 Разлаживаем по формуле (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 x^2+8x+16 x=-4 Второе. (a-2b)^2 Та же формула (a-2b)^2=a^2-4ab+b^2 b=a/2 Третье. (3у+5)(3у-5) 9y^2-15y+15y-25 9y^2=25 y=-5/3 и y=5/3