Составить предложение со словами сказано,доложено,указано,забыто.
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Составить предложение со словами сказано,доложено,указано,забыто.
Ответ(ы):
Гость:
В книге сказано, что он погиб. В фильме указано именно на его недостатки. Мне было доложено, что армия пала. То что было с нами уже давно забыто. Очень легко !!! ***
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