В руках у игрков команды 14люшек,а узапасных на 6 меньше.Сколько всего клюше у команды? Решение

Математика

В руках у игрков команды 14люшек,а узапасных на 6 меньше.Сколько всего клюше у команды? Решение

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