В руках у игрков команды 14люшек,а узапасных на 6 меньше.Сколько всего клюше у команды? Решение
Математика
В руках у игрков команды 14люшек,а узапасных на 6 меньше.Сколько всего клюше у команды? Решение
Ответ(ы):
Гость:
14-6=8 кл.-у запасных. 14+8=22кл.-всего.
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