Помогите!!!!! Развернутый ответ!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей????
Обществознание
Помогите!!!!! Развернутый ответ!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей????
Ответ(ы):
Гость:
я бы предложила , тем кто богатый отдать бедным деньги , потому что каждый из нас может оказаться в таком положении , не смотря на то что сейчас он богатый
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