Помогите!!!!! Развернутый ответ!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей????

Обществознание
Помогите!!!!! Развернутый ответ!!!! Что бы вы предложили обществу где много бедных людей????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я бы предложила , тем кто богатый отдать бедным деньги , потому что каждый из нас может оказаться в таком положении , не смотря на то что сейчас он богатый 
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