Решите плиз! номер 963
Математика
Решите плиз! номер 963
Ответ(ы):
Гость:
Радиус = 12 диаметра круга. Соответственно вариант "а" не подходит. Варианты "б","в" верны - можно вырезать их как по отдельности из каждого листа, так и два круга разных диаметров, вырезанного из одного листа фанеры
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