ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО

История
ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО
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Автор: Гость
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Гость:
Князь Владимир объединил все русские земли и приобщил некоторые новые, укрепив Киевское государство. Границы Руси простирались от живописных гор Карпатских до сурового Кавказа, а на север «к Волге, к большим озерам, которые недалеко от Петербурга».  С его именем связано внедрение христианства. Именно он становится первым властителем, который сосредоточил свое внимание на упорядочении внутренних дел Киевской Руси: строятся храмы, формируются новые отношения между князем и воеводами и боярами.  Его очень народ любил, прославлял его в своих песнях и былинах и называл Красным Солнышком. «красное солнышко».
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