ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО
История
ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО
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Князь Владимир объединил все русские земли и приобщил некоторые новые, укрепив Киевское государство. Границы Руси простирались от живописных гор Карпатских до сурового Кавказа, а на север «к Волге, к большим озерам, которые недалеко от Петербурга». С его именем связано внедрение христианства. Именно он становится первым властителем, который сосредоточил свое внимание на упорядочении внутренних дел Киевской Руси: строятся храмы, формируются новые отношения между князем и воеводами и боярами. Его очень народ любил, прославлял его в своих песнях и былинах и называл Красным Солнышком. «красное солнышко».
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