ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО

Гость: Гость:

Князь Владимир объединил все русские земли и приобщил некоторые новые, укрепив Киевское государство. Границы Руси простирались от живописных гор Карпатских до сурового Кавказа, а на север «к Волге, к большим озерам, которые недалеко от Петербурга». С его именем связано внедрение христианства. Именно он становится первым властителем, который сосредоточил свое внимание на упорядочении внутренних дел Киевской Руси: строятся храмы, формируются новые отношения между князем и воеводами и боярами. Его очень народ любил, прославлял его в своих песнях и былинах и называл Красным Солнышком. «красное солнышко».