215 задание саранее СПС

Математика
215 задание саранее СПС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 8:5=8/5=1 3/5 61:10=61/10=6 1/10 б)10/4=2 2/4=2 1/2 97/40=2 17/40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?
Ответить
Русский язык
Придумайте и запишите предложение по схеме: 1. Обстоятельство - сказуемое - обстоятельство - определение - подлежащее.
Ответить
Математика
Как решить задачу? !!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Автомобиль ехал 4 часа со скоростью x км/ч.??акое растояние проехал автомобиль?
Ответить
Математика
7м проволоки разрезать на 8 кусков. сколько метров проволоки в одном куске
Ответить
История
ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ПОЧЕМУ СОЛНЫШКО
Ответить