215 задание саранее СПС
Математика
215 задание саранее СПС
Ответ(ы):
Гость:
А) 8:5=8/5=1 3/5 61:10=61/10=6 1/10 б)10/4=2 2/4=2 1/2 97/40=2 17/40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?
Русский язык
Придумайте и запишите предложение по схеме: 1. Обстоятельство - сказуемое - обстоятельство - определение - подлежащее.
Математика
Как решить задачу? !!!!ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! Автомобиль ехал 4 часа со скоростью x км/ч.??акое растояние проехал автомобиль?