1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?

История

1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?

Автор: Гость