1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?
История
1.Если бы вы оказались в Древней Спарте, понравилось бы вам жизнь в ней? 2.Что хотела сказать спартанка, провожавшая сына на войну?
Ответ(ы):
Гость:
1 нет не очень.2"Вернись либо с победой, либо погибшим".
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