Уравнение: Решите Я Вас Прошу!!! x * 9 = 130 + 140|||||||x : 8 = 200 - 120 |||164 - x = 720 : 9
Математика
Уравнение: Решите Я Вас Прошу!!! x * 9 = 130 + 140|||||||x : 8 = 200 - 120 |||164 - x = 720 : 9
Ответ(ы):
Гость:
1) х*9=270l:9 х=30 2) х :8 =80l:8 х=10 3)164-х=80 х=80 - 164 х=-84 Воь так )
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