Колеблющийся груз совершил 40 колебаний за 2 минуты. Определите период и частоту колебаний груза.
Физика
Колеблющийся груз совершил 40 колебаний за 2 минуты. Определите период и частоту колебаний груза.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: С.И. Решение: n=40 T= t/n t=2 мин =120с V=n/t ________ T= 120c/40 = 3c T-? V= 40/120c= 0.3 V-? Ответ: T=3c; V=0.3
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