KHSO3+KOH Fe2(SO4)3+(NH4)2S Закончите уравнение реакций, написав их в молекулярной и ионной формах
Химия
KHSO3+KOH Fe2(SO4)3+(NH4)2S Закончите уравнение реакций, написав их в молекулярной и ионной формах
Ответ(ы):
Гость:
K HSO ₃ + KOH = К ₂SO ₃ + H ₂O K⁺ + HSO₃⁻ + K⁺ + OH⁻ = 2К⁺ + SO3²⁻ + H₂O HSO₃⁻ + OH⁻ = SO₃²⁻ + H₂O Fe ₂(SO ₄) ₃ + 3(NH ₄) ₂S = Fe ₂S ₃ + 3(NH ₄) ₂SO ₄ 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻ + 6NH₄⁺ + 3S²⁻ = Fe₂S₃ + 6NH₄⁺ + 3SO₄²⁻ 2Fe³⁺ + 3S²⁻ = Fe₂S₃
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