Начерти прямоугольник и разбей его на 4 треугольника
Математика
Начерти прямоугольник и разбей его на 4 треугольника
Ответ(ы):
Гость:
просто чертишь прямоугольник и проводишь 2 линии по деоганали
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