Запиши вырожения и вычисли их значения А) сумма 30 и 40; разность 80 и 70 Б) к сумме 25 и 10 прибавь 45; В) к разности 37 и 17 прибавь 20.

Математика
Запиши вырожения и вычисли их значения А) сумма 30 и 40; разность 80 и 70 Б) к сумме 25 и 10 прибавь 45; В) к разности 37 и 17 прибавь 20.
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Ответ(ы):
Гость:
30+40=70 80-70=10 (25+10)+45=80 (37-17)+20=40
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