Запиши вырожения и вычисли их значения А) сумма 30 и 40; разность 80 и 70 Б) к сумме 25 и 10 прибавь 45; В) к разности 37 и 17 прибавь 20.

Математика

Запиши вырожения и вычисли их значения А) сумма 30 и 40; разность 80 и 70 Б) к сумме 25 и 10 прибавь 45; В) к разности 37 и 17 прибавь 20.

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