Пожалуйста помогите 1)На одной чаше весов лежат 6 пачек чая и гиря в 50 гр. На друго?? чашке лежат 1 пачка чая и гиря в 200 гр. Весы находятся в равновесии. Сколько весит 1 пачка чая? 2) Представь число 1889 в виде суммы трё...

Математика
Пожалуйста помогите 1)На одной чаше весов лежат 6 пачек чая и гиря в 50 гр. На друго?? чашке лежат 1 пачка чая и гиря в 200 гр. Весы находятся в равновесии. Сколько весит 1 пачка чая? 2) Представь число 1889 в виде суммы трёх последовательных нечётных чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первая задача: Пусть масса одной пачки чая x грамм, тогда масса шести пачек чая 6x грамм. На одной чаше весов находится груз массой (6x+50) грамм, а на другой чаше -- груз массой (x+200) грамм, что по условию одинаково. Составим и решим уравнение: Получили, что x=30 , то есть масса одной пачки чая -- 50 грамм. Ответ: 50 грамм. Вторая задача: условие некорректно, задача не имеет решений.
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