Помогите надо сообщение на тему Давление??? Заранее спасибо)))

Физика
Помогите надо сообщение на тему Давление??? Заранее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы понять, что такое давление в физике, рассмотрим простой и знакомый каждому пример. Какой? cityads.ru В ситуации, когда надо порезать колбасу, мы воспользуемся наиболее острым предметом – ножом, а не ложкой, расческой или пальцем. Ответ очевиден – нож острее, и вся прикладываемая нами сила распределяется по очень тонкой кромке ножа, принося максимальный эффект в виде отделения части предмета, т.е. колбасы. Другой пример – мы стоим на рыхлом снегу. Ноги проваливаются, идти крайне неудобно. Почему же тогда мимо нас с легкостью и на большой скорости проносятся лыжники, не утопая и не путаясь все в таком же рыхлом снегу? Очевидно, что снег одинаков для всех, как для лыжников, так и для пешеходов, а вот оказываемое на него воздействие – различно.
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