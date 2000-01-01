Синус^2(3x-5)=34 пож
Геометрия
Синус^2(3x-5)=34 пож
Ответ(ы):
Гость:
Sin(3x-5)=√3/2 sin(3x-5)=-√3/2 3x-5=π/3+2πn 3x-5=2π/3+2πn 3x-5=-π/3+2πn 3x-5=-2π/3+2πn x=π/9+2πn/3+5/3 x=2π/9+2πn/3+5/3 x=-π/9+2πn/3+5/9 x=-2π/9+2πn/3+5/3
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