Помогите пожалуйста решить уравнения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а)(1600+t): 80 =60 б) 1600 : 80 +t= 60 2000 :f -670 =1330 (2000-600):f = 70 1300-(d-678)=400 d -(1300-678)=400 Пожалуйста помогите! Сразу сделаю лучшим ответом, по...

Математика

Помогите пожалуйста решить уравнения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а)(1600+t): 80 =60 б) 1600 : 80 +t= 60 2000 :f -670 =1330 (2000-600):f = 70 1300-(d-678)=400 d -(1300-678)=400 Пожалуйста помогите! Сразу сделаю лучшим ответом, поставлю спасибо,и все пять звёзд!

Автор: Гость