Функции ядрышка, функции ядра, функции цитоплазмы, функции хлоропласт, функции ва??уоли, функции поры, функции клеточной оболочки .

Биология
Функции ядрышка, функции ядра, функции цитоплазмы, функции хлоропласт, функции ва??уоли, функции поры, функции клеточной оболочки .
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Гость:
Ядрышко - синтез рибосом Ядро - хранение, передача и реализация наследственной информации Цитоплазма - ограничивает содержимое клетки от внешней среды, но при этом обеспечивает взаимосвязь содержимого клетки со внешней средой Вакуоль -  запас воды, поддержание тургора Хлоропласты - фотосинтез (синтез органических веществ из неорганических) Поры - облегчают транспорт воды и растворенных в воде веществ между клетками Функции клеточной оболочки - придает форму клетке,  механическую прочность, защищает клетку
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