Функции ядрышка, функции ядра, функции цитоплазмы, функции хлоропласт, функции ва??уоли, функции поры, функции клеточной оболочки .
Биология
Функции ядрышка, функции ядра, функции цитоплазмы, функции хлоропласт, функции ва??уоли, функции поры, функции клеточной оболочки .
Ответ(ы):
Гость:
Ядрышко - синтез рибосом Ядро - хранение, передача и реализация наследственной информации Цитоплазма - ограничивает содержимое клетки от внешней среды, но при этом обеспечивает взаимосвязь содержимого клетки со внешней средой Вакуоль - запас воды, поддержание тургора Хлоропласты - фотосинтез (синтез органических веществ из неорганических) Поры - облегчают транспорт воды и растворенных в воде веществ между клетками Функции клеточной оболочки - придает форму клетке, механическую прочность, защищает клетку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевидите пожалуйста! Біз ән айтқанына риза болдық.Ол халқына сыйлы әнші.Мен қа??ақша әндер айтып жүрмін.Олар қазақ әншілері жайлы сөйлесті.Оқуш...
Математика