Вычеслите длину окружности если её радиус равен 10см 15 см
Геометрия
Вычеслите длину окружности если её радиус равен 10см 15 см
Ответ(ы):
Гость:
L=2пr 1)если r=10 L=2п*10=20п 2) если r=15 L=2п* 15=30п
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