Доклад на тему загрязнение природы для 4 х классов. Но что б неочень грамотно а то узнают что с интернета.. пожаааааалста

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Вода.Известным источником загрязнения воды являются бытовые сточные воды, в которых присутствует мыло, шампуни, стиральные порошки, дезинфицирующие средства, отбеливатели и другие вещества бытовой химии. Из домов поступает бумажный мусор,туалетная бумага и детские подгузники. С улиц в канализацию стекает дождевая и талая вода, часто, с песком или солью, используемыми для ускорения таяния снега. Многие промышленные предприятия свои отходы сбрасывают в реку. Случаются аварии грузовых средств которые перевозят нефть и другие вещ-ва, при этом засоряя воду, делая ее непригодной для употребления или разведения в ней животных. Почва. Мусор и отходы от домов, предприятие итд, собираются и вывозится на свалки. Сжигание мусора на городских свалках сопровождается выделением ядовитых веществ, которые оседают на поверхность почв и трудно смываются дождями. Много людей в сельском хозяйстве используют разные химические удобрения, что бы получить побольше урожая, не рыхлят землю, не поливают вовремя, стараются сэкономить деньги на простых правилах удобрения почвы, от чего исчезает плодородие земли. Воздух. Причина загрязнения воздуха- попадание физических,химических и биологических веществ. Транспорт, автомобили, поезда, самолеты все это загрязняют природу, можно заметить что пешеходов становится меньше, а автомобилей больше, а значит и природа страдает больше. Так же многие промышленные предприятия и заводы, выделяют, химические газы, люди сжигают разные ядовитые вещества (например тот же обычный пакет).