Примеры жиаотных по каждому типу питания
Биология
Примеры жиаотных по каждому типу питания
Ответ(ы):
Гость:
Автотрофы: сине-зеленые водоросли, железобактерии, серобактерии, прокариоты и многие зеленые растения. Гетеротрофы: многие паразиты, грибы, покрытосеменные растения, человек.
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