Прочитайте. Объясните, как вы будите выбирать букву для каждого слова. Сугро.., ук??о..,улы..ка, кно..ка,прору..ь. Остро..,шар..,верё..ка,штра..,бро..ь.Рюкза..,сапо.., лё..кий,творо.., ко..ти. Поез.., спор.., зага..ка, лоша..к...
Русский язык
Прочитайте. Объясните, как вы будите выбирать букву для каждого слова. Сугро.., ук??о..,улы..ка, кно..ка,прору..ь. Остро..,шар..,верё..ка,штра..,бро..ь.Рюкза..,сапо.., лё..кий,творо.., ко..ти. Поез.., спор.., зага..ка, лоша..ка, бан.. .Сторо.., ланды.., ладо..ка, ло..кагара.. . Расска..,глобу.., ни..кий,ска..ка, ребу.. .
Ответ(ы):
Гость:
Подберу проверочное слово.Сугроб-сугроБы, укроп-укропный,укропчик,улыбка-улыБаться, кнопка-кнопочный, прорубь- в проруби.
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