Прочитайте. Объясните, как вы будите выбирать букву для каждого слова. Сугро.., ук??о..,улы..ка, кно..ка,прору..ь. Остро..,шар..,верё..ка,штра..,бро..ь.Рюкза..,сапо.., лё..кий,творо.., ко..ти. Поез.., спор.., зага..ка, лоша..к...

Русский язык

Прочитайте. Объясните, как вы будите выбирать букву для каждого слова. Сугро.., ук??о..,улы..ка, кно..ка,прору..ь. Остро..,шар..,верё..ка,штра..,бро..ь.Рюкза..,сапо.., лё..кий,творо.., ко..ти. Поез.., спор.., зага..ка, лоша..ка, бан.. .Сторо.., ланды.., ладо..ка, ло..кагара.. . Расска..,глобу.., ни..кий,ска..ка, ребу.. .

Автор: Гость