C2H4→C2H5Cl→C2H5OH помогите , пожалуйста))
Химия
C2H4→C2H5Cl→C2H5OH помогите , пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
С2Н4 + НСl → C2H5Cl C2H5CL+KOH(H2O) →C2H5OH+KCL+H2O
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