Помогите пожалуйста! В отрывке написано : Хорошо быть медведем, ура! Побежу... (н??т, победю!) Победю я и жару, и мороз, Лишь бы мёдом был вымазан нос! Победю... (нет, побежду!) Побежду я любую беду, лишь бы были все ла...
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Помогите пожалуйста! В отрывке написано : Хорошо быть медведем, ура! Побежу... (н??т, победю!) Победю я и жару, и мороз, Лишь бы мёдом был вымазан нос! Победю... (нет, побежду!) Побежду я любую беду, лишь бы были все лапки в меду! У меня вопрос: как правильно написать в строке: Побежу... (нет, победю!), и как правильно написать в строке: Победю... (нет, побежду!). Заранее большое спасибо))
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