Прочитайте . составьте и запишите словосочетания с каждым именем прилагательным ?? каждым именем существительным ,данным в скобках. ИЗВЕСТНЫЙ (фамилия.писатель . имя. сказки) . ВЕЧЕРНИЙ (заря.закат.небо.зори). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (э...

Русский язык

Прочитайте . составьте и запишите словосочетания с каждым именем прилагательным ?? каждым именем существительным ,данным в скобках. ИЗВЕСТНЫЙ (фамилия.писатель . имя. сказки) . ВЕЧЕРНИЙ (заря.закат.небо.зори). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (энергия.утюг.освещение.часы.)...укажите род имен прилагательных в единственном числе. выделите окончание. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость