Прочитайте . составьте и запишите словосочетания с каждым именем прилагательным ?? каждым именем существительным ,данным в скобках. ИЗВЕСТНЫЙ (фамилия.писатель . имя. сказки) . ВЕЧЕРНИЙ (заря.закат.небо.зори). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (э...
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Прочитайте . составьте и запишите словосочетания с каждым именем прилагательным ?? каждым именем существительным ,данным в скобках. ИЗВЕСТНЫЙ (фамилия.писатель . имя. сказки) . ВЕЧЕРНИЙ (заря.закат.небо.зори). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (энергия.утюг.освещение.часы.)...укажите род имен прилагательных в единственном числе. выделите окончание. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Вечерняя заря(ж.р) окончание яя, вечерний закат(мр) окончание ий, вечернее небо(ср.род) окончание ее,вечерние зори.Электрическая энергия(ж.р) окончание ая, электрическое освещение(ср.р) окончание ое, электрические часы.Электрический утюг(м.р) окончание ий.
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