Прочитайте предложение . Найдите падеж, который в нем не представлен Солнце ярки?? светом озарило окрестность 1) творительный 2) именительный 3)предложный 4)винительный

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Прочитайте предложение . Найдите падеж, который в нем не представлен Солнце ярки?? светом озарило окрестность 1) творительный 2) именительный 3)предложный 4)винительный

Автор: Гость