Прочитайте предложение . Найдите падеж, который в нем не представлен Солнце ярки?? светом озарило окрестность 1) творительный 2) именительный 3)предложный 4)винительный

Русский язык
Прочитайте предложение . Найдите падеж, который в нем не представлен Солнце ярки?? светом озарило окрестность 1) творительный 2) именительный 3)предложный 4)винительный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же 3). предложный падеж. 
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