Сходства и различия зайца -беляка и зайца русака
Обществознание
Сходства и различия зайца -беляка и зайца русака
Ответ(ы):
Гость:
Различие между зайцем беляком и зайцем русаком1. Русак крупнее беляка2. Беляк на зиму белет полностью(не считая чёрных кончиков ушей), русак на зиму белеет только частично и верхняя часть спины остаётся серой.3. Уши и ноги у русака длинне, чем у беляка4. У русака лапы более узкие, сбитые в комок, а не распушенные, как у беляка.
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