Как можно найти CuSO₄ способами получения солей?

Химия
Как можно найти CuSO₄ способами получения солей?
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