Как придумать лёгкий но длинный стих о смерти

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Скоро встретим Новый Год, Что подарит Дед Мороз? Попрошу себе в подарок Быстрый новый чудо-Форд. К сожаленью,Дед Мороз "Форда" мне не подарил, А вот "Мазду" прикатил. Рано утром под окошком "Мазда"новая стояла. Я в машину села лихо И помчалась по шоссе. Пусть я прав не получила, Ведь 17 мне всего! Вдруг свисток и голос слышен: -Ваши,девушка,права! -Вот права мои,возьмите! Взятку сразу я дала. -Что ж,прощайте,не гоните! Доброй ,девушка,езды! Но в ответ смеюсь я тихо И гоню ещё быстрей! Вдруг навстречу столб бетонный... Я была - и нет меня!